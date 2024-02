Rapallo: porto Riva, via libera del Circomare alla riapertura

Il capitano di vascello Salvatore Amenta, comandante del Circomare di Santa Margherita Ligure, ha revocato la precedente ordinanza che interdiceva parzialmente l’uso dello specchio d’acqua portuale. Di fatto c’è il via libera perché il porto privato torni operativo. Il gestore, potrà farlo quando lo riterrà possibile in base ai lavori in corso. La nuova ordinanza segna una svolta.

ORDINANZA

Argomento: Porto Di Rapallo – Abrogazione Ordinanza n. 309/2018 del 03 novembre 2018 “Parziale interdizione specchi acquei del porto di Rapallo”.

Località: Comune di Rapallo (GE).

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure:

