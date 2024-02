Scuola nazionale trasporti e logistica, iscrizioni aperte al corso gratuito “Operatore polivalente terminal portuale”

Scuola Nazionale Trasporti e Logistica ha avviato, con un primo bando aperto, l’offerta formativa gratuita in ambito “economia del mare”, un vero e proprio unicum a livello regionale e nazionale.

Sono infatti aperte le iscrizioni al nuovo bando di selezione per il percorso formativo “Operatore polivalente terminal portuale”.

Il corso, totalmente gratuito, è destinato a 10 persone in cerca di occupazione, senza alcun limite di scolarità.

Il percorso, il cui avvio è previsto nel mese di aprile, si svilupperà in 800 ore di formazione, parte delle quali svolte direttamente in azienda in contesto di lavoro.

