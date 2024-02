Si muove la zona play out, rallenta il gruppo salvezza: occasione Spezia

E’ della Ternana il colpo di giornata nel gruppo salvezza della serie B. La squadra di Breda batte nettamente il Palermo degli sceicchi a casa sua, concedendosi anche di regalare nel finale di partita un’autorete tra le più bizzarre del campionato. Finisce 2-3 per gli umbri che così portano la quota che vale il quintultimo posto, ovvero il miglior piazzamento play out, a 29 punti.

Con tre punti contro la Feralpisalò nel posticipo di questa sera, lo Spezia raggiungerebbe proprio i rossoverdi, staccando anche l’Ascoli. La squadra di Castori non va oltre l’1-1 in casa contro il Brescia, trovando un fortunoso vantaggio su rigore ma facendosi poi rimontare in pochi minuti. Inutile l’assalto finale per i marchigiani che salgono a 27. Netta sconfitta per il Lecco nel derby contro il Como. Su un campo in cui l’erba era una sorta di miraggio, finisce 0-3 per i lariani e ora per la squadra del vulcanico presidente Di Nunno si fa davvero dura.

