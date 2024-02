“Storie con la D maiuscola”, l’Autorità di sistema portuale si schiera a sostegno delle donne

L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale e il Comitato unico di garanzia, proseguendo il percorso di sensibilizzazione culturale rivolto alla comunità portuale e alla cittadinanza della Spezia e Marina di Carrara sul tema delle pari opportunità, ospita “Storie con la D maiuscola” una rappresentazione teatrale della Compagnia degli Evasi dedicata alle donne.

L’appuntamento è per lunedì 4 marzo alle 17.30 presso l’auditorium G. S. Bucchioni, in Via Fossamastra.

“Storie con la D maiuscola” è un invito alla riflessione sulle condizioni che nel tempo hanno caratterizzato la vita delle donne arrivando fino agli estremi del femminicidio. Ipazia, Olympe de Gauges, Franca Viola e la voce di una donna anonima saranno il filo conduttore attraverso il quale ognuno potrà trovare spunti utili a costruire nuovi riferimenti di libertà delle donne.

Ingresso libero, seguirà aperitivo.

