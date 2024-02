Tariffe treni Cinque Terre, Ugolini: “Toti ha capito il messaggio del territorio o serve un disegno?”

“Il raddoppio delle tariffe ferroviarie nelle Cinque Terre deciso in autonomia dalla Giunta Regionale senza degnarsi di cercare una convergenza con i diretti interessati, condannerà il territorio a essere percepito nel brevissimo periodo come una trappola per turisti e rapidamente declinerà perdendo reputazione, divenendo luogo privo di interesse adatto solo per grandi gruppi organizzati. Una decisione non condivisa, presa senza ascoltare gli operatori e imposta alle aziende locali senza appelli e possibilità di discussione”.

Lo dichiara, a margine del presidio organizzato a Genova dalle realtà turistiche delle 5 Terre, il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, che la settimana scorsa aveva convocato la Commissione competente per audire comitati e associazioni.

