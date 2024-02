Tariffe turistiche Cinque Terre. Regione: “Ascoltati i territori, treni notturni fino a settembre, sconti per anziani e famiglie”

Si sciolgono le riserve sul tema delle tariffe turistiche delle Cinque Terre. Mentre sotto a De Ferrari si infiamma la protesta, la Regione è intervenuta dopo la riunione con i primi cittadini costieri, rappresentanti degli operatori economici e delle associazioni locali sulle nuove tariffe esclusivamente ‘turistiche’. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore al Turismo Augusto Sartori hanno sottolineato di aver colto i suggerimenti dalle voci dei territorio. Alla riunione oltre che ai vertici regionali hanno partecipato la presidentessa del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi, il sindaco e presidente della Provincia Pierluigi Peracchini. La visione della Regione Liguria è ottimista, anche se nelle ultime ore proprio alla Spezia e in vista dell’incontro di oggi non sono mancate le tensioni con le dimissioni di Emanuele Moggia dalla vice presidenza del Parco. Con una lunga nota Regione Liguria precisa, in più passaggi, di aver ascoltato le esigenze esposte sino ad ora e le ha riepilogate spiegando: quali saranno i giorni rossi dunque con le tariffe maggiorate, quali medi e come, la scontistica per anziani e famiglie e rilanciando sul trasporto serale per favorire i collegamenti con le città della Spezia e Sestri Levante con un servizio che durerà fino a settembre inoltrato.

Le novità, in breve, dopo le richieste dei territori. In una nota la Regione precisa che: “Le richieste accolte prevedono, in particolare, l’introduzione di treni notturni nei fine settimana dal 9 giugno al 16 settembre, l’applicazione della tariffa ‘verde’ (quella del 2023, senza aumenti) tutti i giorni dopo le 19.30 per i treni in partenza da Levanto e dalla Spezia, una riduzione delle giornate con tariffa ‘rossa’ (da 115 a 104) e un aumento delle giornate ‘gialle’ (da 52 a 57) e ‘verdi’ (con la tariffa 2023, passano da 66 a 72 giornate), una maggiore scontistica dell’80% per i residenti nei Comuni delle Cinque Terre nella tratta Levanto-Spezia (per abbonamenti mensili o annuali), estesa anche ai proprietari di immobili ad uso abitativo e ai componenti dei loro nuclei familiari, l’applicazione di una scontistica alla carta per 3 giorni adulti (pari al 3,5% nelle giornate ‘rosse’, al 5% nelle giornate ‘gialle’ e al 6,7% nelle giornate ‘verdi’), l’introduzione di carte da 2 o 3 giorni per famiglie, ragazzi under12, adulti over70 con percentuali di sconto, rispetto alla carta giornaliera, dell’11% per la carta 2 giorni e del 20% per la carta 3 giorni”.

