Tiziana da Quiliano protagonista a “Cash or Trash”, programma in onda sul Nove

Quiliano. Tiziana, 47 anni, da Quiliano, protagonista a “Cash or Trash”, programma in onda sul Nove, nella puntata di ieri sera (27 febbraio).

Il format dello show è semplice. In ogni puntata 5 concorrenti (i “venditori”) portano un oggetto di cui vogliono disfarsi, che fanno stimare dal consulente e banditore di aste Alessandro Rosa. Una volta terminata la valutazione, il venditore si sposta in una stanza con 5 “mercanti” di antiquariato e modernariato, i quali visionano l’oggetto in vendita, facendosene descrivere storia e caratteristiche. Inizia così l’asta vera e propria, tra offerte e rilanci; quando questa si concluderà, il concorrente dovrà decidere se accettare l’offerta più alta o riportare a casa il proprio oggetto.

