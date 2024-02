Monterosso al Mare accoglie le delegazioni straniere di Romania e Spagna ospiti dell’istituto scolastico spezzino Fossati Da Passano. I giovani, che partecipano al progetto mobilità Erasmus+, sono stati ospitati dal sindaco Emanuele Moggia nella sala consiliare del Comune e hanno partecipato a una lezione di storia locale con l’intervento del signor Luciano Grasso.

“Il sindaco ha accolto calorosamente gli studenti e le studentesse spendendo parole ricche di stima e apprezzamento per la lodevole attività promossa dall’istituto spezzino, riconoscendo nel progetto Erasmus un’occasione di crescita personale e collettiva – si legge in una nota dell’istituto -. In questo momento così complicato, avere una testimonianza di concreta condivisione non solo di un percorso di studi, ma anche di usi, costumi e abitudini diverse è sicuramente un’esperienza formativa fondamentale per creare cittadini europei consapevoli che una convivenza pacifica nel rispetto delle differenze è possibile.

Il primo cittadino ha inoltre esortato i giovani ad avvicinarsi alla politica, ricordando loro che occuparsi di politica significa creare cultura, significa fornire strumenti per la lettura della realtà, significa far crescere uomini coerenti disponibili al confronto e all’ascolto delle opinioni altrui”.

L’articolo Una particolare lezione di educazione civica con l’Erasmus+ promosso dal Fossati Da Passano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com