Zaffaroni non parla di arbitri: “Non lo faccio mai. Oggi complimenti ai miei”

“Stasera abbiamo fatto molto bene contro una squadra in grande condizione. Abbiamo giocato in uno stadio molto bello, dove il pubblico spinge molto. Abbiamo fatto una prova di maturità, stasera siamo stati molto bravi. Complimenti”. Parla così nel post partita Marco Zaffaroni, il tecnico della Feralpisalò che batte lo Spezia e si rilancia nella corsa salvezza.

Una settimana contraddistinta da tante parole in casa Feralpi, scagliatisi contro la classe arbitrale con una tuonante intervista del presidente Pasini, ma dopo la partita con lo Spezia il tecnico sceglie la strada del silenzio e non commenta il direttore di gara Baroni: “Sugli arbitri non metto mai becco. Stasera l’arbitro ha fatto il suo mestiere, un mestieraccio come quello dell’allenatore. Giudicare gli avversari non mi piace, non mi permetto perché non le conosco a fondo. So per certo che lo Spezia cose in grande ripresa, hanno acquistato giocatori importanti e sapevo sarebbe stata complicata. È stata durissima”.

