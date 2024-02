Arriva anche a palazzo civico l’eco dei fatti di Pisa dello scorso venerdì: un corteo di studenti chiuso tra due cordoni di polizia e manganellato. Episodio già stigmatizzato dall’assemblea d’istituto del Parentucelli Arzelà. Oggi sono i gruppi consiliari dell’opposizione, Partito Democratico e Sarzana Protagonista, a sottoporre la questione al Consiglio Comunale, in un’ottica “non divisiva, anzi auspicando la convergenza di tutti su un testo che riprende le dichiarazioni del Capo dello Stato” fanno sapere i capigruppo Beatrice Casini e Matteo Tiberi. Pochi giorni fa Mattarella ha scritto: “l’autorevolezza delle Forze dell’Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento”. La mozione delle opposizioni chiede all’assise cittadina di condannare “ogni abuso nell’esercizio dei poteri di contenimento e di gestione dell’ordine pubblico”, auspica che sia fatta chiarezza “su eventuali responsabilità ed eccessi”, chiede tutela per la libertà di manifestazione del pensiero, pur confermando d’altra parte “fiducia nel lavoro imprescindibile delle Forze dell’Ordine a presidio della sicurezza e della legalità”. Democratici e civici di centrosinistra confidano che questa sia l’occasione giusta perché il Consiglio Comunale manifesti un consenso bipartisan. “Lo stato di diritto e l’abuso della forza fisica non sono compatibili: la qualità della democrazia dipende soprattutto dalla capacità di tutelare il dissenso e la sua libera espressione” aggiunge il segretario dem Marco Baruzzo.

L’articolo “A Pisa fatti gravi, Consiglio Comunale si associ alle parole del presidente Mattarella”, mozione di PD e Sarzana Protagonista proviene da Città della Spezia.

