Un altro capitolo in commissione Lavoro che conferma la delicatezza del momento, le vite dei lavoratori di call center legati alla Customer digital service e appese a un filo perché del domani, su sede, cessioni di rami d’azienda, non c’è tutta questa certezza. A rappresentare Regione Liguria il funzionario esperto in vertenze Dario Bartolo che ha confermato l’impegno dell’amministrazione per incontrare Enel e approfondire sulla tenuta della commessa, come previsto anche con l’ordine del giorno della scorsa settimana. Lo stesso funzionario ha confermato una certa preoccupazione nonostante gli impegni presi, perché come spesso detto anche dai sindacati: “Un rapporto diretto con la Customer digital service, escluso con la dottoressa Missere, non c’è. Abbiamo interloquito con lei una sola volta. Come ente pubblico non possiamo forzare un privato. Il nostro potere può essere quello di fare moral suasion e mantenere gli impegni presi. L’auspicio è che il tema si porti a livello nazionale”. Diversi gli interventi dei commissiari, a intervenire più spesso la consigliera Crovara che ha annunciato: “Unitariamente i sindacati hanno chiesto un tavolo a Regione e Prefetto perché una soluzione va trovata”. Gli altri interventi si sono focalizzati sopratutto per ripercorrere i punti già affrontati nelle precedenti sedute (stipendi, sede mancante al momento, interlocuzioni complesse).

L’articolo Call center e commessa Enel, il funzionario regionale Bartolo: “Nostro impegno verrà mantenuto, preoccupazione resta” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com