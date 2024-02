Chiavari: la palestra di Largo Pessagno di nuovo aperta agli studenti

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

“Da domani, la palestra di Largo Pessagno potrà essere nuovamente utilizzata dagli studenti delle scuole – sono le parole del vicesindaco e assessore all’Istruzione Michela Canepa, in seguito al sopralluogo effettuato questa mattina – In questi giorni la società Pro Chiavari ha liberato l’area della palestra in cui aveva collocato temporaneamente le proprie attrezzature per consentire l’avanzamento dei lavori, conclusi ad inizio anno. L’edificio, infatti, è stato interessato da importanti interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria a seguito del crollo di una parte di controsoffitto”.

