Garanzia occupabilità lavoratori, in Liguria quasi 37mila nel programma ministeriale

Dal 1°luglio 2022 al 31 gennaio 2024, sono 36.739 in Liguria le persone inserite, mediante profilazione e presa in carico da parte dei Centri per l’impiego liguri, nel programma ministeriale Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), di cui 30.385 hanno stipulato un Piano di Azione Individuale (Pai) scegliendo un’Ats o i servizi pubblici per proseguire con la fruizione dei servizi di politica attiva concordati; di questi oltre 30mila piani, 5.321 riguardano l’ambito Spezzino-Tigullio (il dato è aggregato).

Rispetto ai target di performances assegnati alla Liguria per il 2023, informa una nota della Regione, l’obiettivo di 17.400 utenti è stato raggiunto e superato: sono state infatti prese in carico 21.850 persone, pari al 115 per cento; “Ciò ha consentito anche di colmare il divario di presi in carico che si era registrato nella prima annualità (2022)”, spiega Regione Liguria nella nota. Superato anche l’obbiettivo (3.996 utenti) relativo alle persone a cui fare una proposta formativa: l’hanno ricevuta in oltre 9.900 (più 248, 3 per cento).

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com