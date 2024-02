Il Palazzo della Regione si illumina per commemorare i 180 anni dell’indipendenza della Repubblica Dominicana

Anche Regione Liguria, insieme al Comune di Genova, ha preso parte alla commemorazione dei 180 anni dell’indipendenza della Repubblica Dominicana. Il tricolore blu, bianco e rosso sventola infatti da martedì 27 febbraio, giorno dell’anniversario, sulla facciata del Palazzo della Regione in piazza De Ferrari, luogo dove questa sera alcuni cittadini dominicani che vivono a Genova accompagnati dal console generale della Repubblica Dominicana in Italia Nelson Carela, si sono riuniti per festeggiare la ricorrenza sotto la scritta “Viva la Repubblica Dominicana”. A incontrare la delegazione Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali di Regione Liguria. Sono circa 12.000 i residenti originari della Repubblica Domenicana in Liguria.

