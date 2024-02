Da Maurizio Lampunio

E’ da domenica 25 che Via Salvo D’acquisto a Recco, incluso sagrato e scalinata della Chiesa di Megli, sono al buio, con rischio per i pedoni nelle ore serali/notturne.

Considerate anche le precarie condizioni delle scale che conducono al Santuario, rischiose anche con la luce diurna, sarebbe urgente un intervento per ripristinare l’illuminazione.

