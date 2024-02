Piano e regolamento antenne per la telefonia mobile: 20 giorni per presentare le osservazioni

Il Comune della Spezia ha emanato un avviso pubblico per la presentazione di osservazioni relative alla redazione del Piano e del Regolamento per l’installazione di antenne e impianti di tele radiocomunicazione con misurazione dell’inquinamento elettromagnetico sul territorio comunale.

L’amministrazione ha affidato l’incarico alla società romana Leganet e dopo aver ricevuto i piani di rete dei gestori e individuati gli edifici e i fondi di proprietà comunale disponibili invita gli operatori della telefonia mobile, le tower company e tutti gli altri professionisti

coinvolti nel processo di infrastrutturazione della rete di telefonia, nonché eventuali rappresentanti di gruppi di cittadini rappresentativi di interessi diffusi e non personali, a formulare le proprie osservazioni.

Il termine ultimo per la presentazione è il 19 marzo e il testo del Regolamento per la localizzazione delle infrastrutture di tele radio-comunicazione e gli elaborati del Piano antenne sono disponibili sul sito del Comune e consultabili tramite le credenziali riportate nell’avviso.

Decorso questo termine, il Comune disporrà di 10 giorni per formulare controdeduzioni e poi verrà concesso agli interessati un ulteriore termine breve per l’inoltro di eventuali repliche: in caso di rilevanti divari tra le posizioni, l’amministrazione valuterà l’opportunità di convocare una apposita conferenza.

“Saranno giudicate inammissibili le osservazioni non pertinenti o non basate su evidenze scientifiche, ossia su dati, teorie e conclusioni non previamente assoggettate per la loro estrapolazione al metodo scientifico-sperimentale”, si legge nell’avviso.

