Prima Categoria, inside Spotornese. Dorigo: “Annata storta, vogliamo salvarci il prima possibile. Sullo stadio attese novità a breve”

Spotorno. Una stagione partita con le migliori premesse, ma complicatasi strada facendo. Nel girone “B” del campionato di Prima Categoria vi è una squadra che sta continuando a viaggiare sulle montagne russe: si tratta della Spotornese guidata da mister Dorigo, squadra martoriata dagli infortuni che, a 7 giornate dalla fine della regular season, si trova al nono posto in classifica.

I playoff distano dunque 10 punti, mentre lo spauracchio dei playout, per il momento, sembrerebbe essere scongiurato. “Non possiamo nasconderci, quest’annata per noi è storta – ha dichiarato l’allenatore dei biancocelesti -. Patiamo i numerosi infortuni e svariati episodi sfavorevoli. Ci sta girando tutto al contrario, l’unico elemento incoraggiante è che, ad ora, il nostro girone di ritorno in termini di punti è migliore rispetto a quello d’andata”.

