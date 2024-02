Sviluppo rurale: Regione Liguria e Anci a marzo sui territori per presentare le opportunità del nuovo Csr

Addio vecchio PSR, benvenuto CSR. Si chiama Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale 2023-2027 e, a differenza del Piano di Sviluppo Rurale, non è più un documento di programmazione regionale ma lo strumento attuativo a livello locale del Piano Strategico della PAC nazionale, dove gli interventi di sviluppo rurale sono programmati come interventi nazionali con specifiche regionali, in modo da tenere conto delle diversità economiche.

Il CSR si sviluppa su 5 anni, ha una dotazione finanziaria di 207 milioni di euro.

