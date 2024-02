Tariffe treni Cinque Terre, le associazioni di categoria: “Migliorare da subito le agevolazioni per chi soggiorna in provincia”

La partita riguardante le tariffe ferroviarie dei treni Cinque Terre Express non è ancora conclusa. Anche dopo l’incontro di ieri, infatti, c’è un lavorio in corso per modificare ulteriormente le decisioni prese dalla giunta regionale e da Trenitalia, andando così maggiormente incontro alle richieste del territorio.

A portare avanti l’impegno nelle ultime ore sono le associazioni di categoria spezzine riunite nell’ormai ex Rete imprese, ovvero la portavoce di turno Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio e Cna, presenti ieri all’incontro che si è svolto in Regione sul nuovo piano tariffario.

Le delegazioni, composte dai direttori provinciali delle associazioni e dai responsabili provinciali delle categorie del turismo, hanno salutato con favore le aperture manifestate dall’amministrazione regionale e l’accoglimento di alcune proposte da loro presentate nel gennaio scorso insieme ai sindaci della Spezia e Levanto, richieste maturate in occasione del confronto sviluppato con gli operatori e le amministrazioni comunali della Spezia, Levanto, Riomaggiore, Vernazza, Monterosso e con l’amministrazione provinciale.

