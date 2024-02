Turismo, presentati gli “eventi autentici liguri”. L’assessore Sartori: “Ben 33 appuntamenti di richiamo”

Liguria. Sono 33 gli appuntamenti delle Pro Loco dell’Unpli Liguria che valorizzano il territorio di tutte e quattro le province che hanno ottenuto il riconoscimento di “Eventi Autentici Liguri” e che sono stati inseriti nel Calendario 2024 della Regione Liguria. Ciò è stato possibile grazie all’assessorato al Turismo di Regione Liguria e all’Agenzia per la promozione turistica In Liguria con i quali è stato stipulato un protocollo d’intesa che ha permesso di creare una scheda di rilevazione per verificare le caratteristiche di ogni evento segnalato. Dall’evento eno-gastronomico alle manifestazioni di arti dello spettacolo o dedicate all’artigianato tradizionale: i requisiti necessari per il riconoscimento regionale e per l’inserimento nell’elenco sono, oltre alla storicità degli eventi, almeno decennale, anche l’originalità con un occhio di riguardo alla valorizzazione dell’entroterra.

Questa mattina i rappresentanti delle Pro Loco interessate hanno ricevuto da parte dell’assessore regionale al Turismo Augusto Sartori la pergamena attestante il riconoscimento.

