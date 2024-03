Comune di Castelnuovo presenta l’intervento di ristrutturazione del nido “Zigo Zago”

Lunedì 4 marzo alle ore 18.00 presso la sala conferenze del Centro sociale di Molicciara, l’amministrazione comunale di Castelnuovo Magra presenterà nel suo complesso l’intervento di ristrutturazione attualmente in corso presso l’Asilo Nido Comunale Zigo Zago. “Abbiamo mandato lettera di invito alle famiglie con bambini piccoli e agli attuali frequentatori del Nido, ma invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare – annunciano il Sindaco Daniele Montebello e Arianna Bonvini, Assessore ai Servizi Sociali –. I lavori di ristrutturazione del Nido sono già cominciati da alcune settimane, e confidiamo di dare un’accelerata nei prossimi mesi, in particolare in estate, a struttura chiusa, così da interferire il meno possibile con lo svolgimento delle attività”.

Le opere in corso nei locali del Nido ammontano a 795 mila euro, totalmente finanziati nell’ambito del PNRR. “Gli interventi consistono in una ristrutturazione generale che punta a soddisfare l’efficientamento energetico. Cambieremo tutti gli infissi così da garantire la qualità termica dei locali, e tutti gli impianti di riscaldamento che saranno d’ora in avanti a pavimento. Rifaremo anche i bagni e solo il tetto sarà lasciato così com’è, essendo in questo caso già intervenuti negli anni scorsi”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com