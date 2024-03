Dedicato alla libertà di espressione il novantesimo presidio “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”

Lunedì prossimo, 4 marzo, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, in Piazza Mentana, si terrà, come ogni lunedì da ventidue mesi, il presidio “Se vogliamo la Pace prepariamo la Pace”, che toccherà la sua 90ma volta. Il presidio di lunedì prossimo, spiega la Rete spezzina Pace e Disarmo, che promuove l’iniziativa, “richiamerà l’attenzione sul gravissimo problema della repressione della libertà di parola e di espressione, che da troppo tempo, con varie intensità e modalità, sta interessando tutte le aree del mondo. Come pacifisti, ci sentiamo in dovere di denunciare questa inaccettabile forma di violenza, spesso avallata dai sistemi politici e giuridici dei rispettivi paesi. In un periodo in cui assistiamo quotidianamente all’intensificarsi della repressione nei confronti di oppositori a regimi totalitari o autoritari, diventa fondamentale non abbandonare queste persone al loro destino e rinnovare la ferma richiesta di garantire loro vita, libertà e diritti”. Proseguono gli organizzatori: “Citiamo solo a titolo di esempio i casi della Premio Langer 2009 e Premio Nobel per la Pace 2023, Narges Mohammadi, imprigionata per la sua lotta nonviolenta per i diritti di donne e uomini in Iran; della carcerazione e morte dell’oppositore di Putin, l’attivista e blogger Aleksej Navalny; dell’attivista e giornalista australiano Julian Assange, detenuto in Gran Bretagna, con il rischio di estradizione negli Stati Uniti, per avere contribuito alla pubblicazione di documenti relativi alle guerre in Afghanistan e Iraq; del dissidente russo Oleg Orlov, condannato a due anni di carcere per essersi espresso contro la guerra in Ucraina; Manahel al-Otaibi, difensora dei diritti umani e blogger dell’Arabia Saudita, vittima di sparizione forzata dal 23 novembre 2023; Jamal Khashoggi, giornalista arabo, barbaramente trucidato nel 2018 mentre si trovava nel Consolato saudita di Istanbul; la Premio Langer 2023 Olga Karatch, politologa bielorussa, arrestata e torturata dal regime di Lukashenko e che dal 2014 vive in esilio; Leonard Peltier, attivista per i diritti dei nativi americani, arrestato nel 1977 e condannato a due ergastoli per la morte di due poliziotti nel corso di una sparatoria, in base a prove dimostratesi inconsistenti; delle tristissime condizioni in cui si trova oggi il diritto di opinione di Afghanistan, Africa e in tante altre realtà del pianeta. Drammatico è il trattamento riservato a quanti, in Russia e in Ucraina, esprimono opinioni contrarie alla guerra”.

“Il mondo della dissidenza, come è ovvio che sia, è estremamente variegato nelle idee e nelle proposte. Ma la questione che si pone è che senza libertà di espressione per tutti, senza vero pluralismo, non vi può essere né pace né giustizia – proseguono dalla Rete -. Il necessario confronto dialettico tra posizioni diverse e legittime non deve mai sfociare nella repressione. Secondo il Rapporto di Amnesty International 2022-2023, in almeno 85 Stati è stata usata illegalmente la forza contro i manifestanti e in almeno 79 si sono verificati arresti arbitrari. Del resto, si consideri quante dittature, più o meno velate, quante autocrazie, esistono oggi nel mondo. In ognuna di esse si verificano quotidianamente violazioni del diritto di espressione, che talvolta giungono all’arresto dei legali degli oppositori. Preoccupante è la situazione dello stato di diritto in alcuni paesi europei, come confermato dal caso di Ilaria Salis in Ungheria

In Italia, dove – non lo si dimentichi – nel luglio 2001, in occasione del G8 di Genova, si verificò, a detta della Corte Europea, «la più grave sospensione dei diritti umani avvenuta in Europa occidentale dopo il 1945», i recenti fatti di Firenze e Pisa, in cui dei giovani studenti che manifestavano contro la guerra in Palestina sono stati violentemente manganellati da un reparto di polizia nonostante il loro comportamento pacifico, ricordano drasticamente che l’applicazione dell’art. 21 della Costituzione è in realtà sempre a rischio, e richiede di essere costantemente vivificata”.

Conclude la nota: “La repressione del dissenso può avvenire anche in forme non vistose, mediante il programmatico addomesticamento delle coscienze e il sotterraneo diffondersi del conformismo e del ‘pensiero unico’. È fondamentale che sia garantita una effettiva libertà di stampa e di informazione e un reale pluralismo nell’offerta politica e culturale, ingredienti senza i quali una democrazia non vive e non si sviluppa. Richiamiamo il Rapporto 2023 di Reporter Senza Frontiere, che colloca l’Italia al 41° posto della classifica mondiale della libertà di stampa.

La cittadinanza è invitata a partecipare al presidio di lunedì”.

