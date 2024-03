Il film “Le Suffragette” per l’8 marzo arcolano

L’8 marzo si celebra la Giornata internazionale della donna: questa ricorrenza è l’occasione per festeggiare i traguardi raggiunti dalle lotte del passato e per ragionare sulle sfide attualmente presenti. In questo clima di celebrazione e consapevolezza, i film possono rappresentare un potente mezzo per vivere storie di donne e riflettere su temi importanti. Arcola organizza la proiezione del film “Le Suffragette” per venerdi 8 marzo alle 16 nella Sala Polivalente in piazza 2 Giugno. Lo spettacolo è gratuito, si chiede di prenotare il proprio posto al numero telefonico 3349324595.

Londra, 1912. Maud Watts è una giovane donna occupata nella lavanderia industriale di Mr. Taylor, un uomo senza scrupoli che abusa quotidianamente delle sue operaie. Alcune di loro combattono da anni a fianco di Emmeline Pankhurst, fondatrice carismatica e ricercata della Women’s Social and Political Union. Solidali e militanti, le suffragette combattono per i loro diritti e per il loro diritto al voto. Ignorate dai giornali, che temono gli strali della censura governativa, e dai politici, che le ritengono instabili e inette fuori dai confini concessi, decidono unite di passare alle maniere forti. Pietre contro le vetrine, boicottaggio delle linee telegrafiche, bombe in edifici rappresentativi (ma vuoti), scioperi della fame, tutto è lecito per avanzare la causa. Mite e appartata, Maud diventa presto una militante appassionata e decisa a vendicare le violenze in fabbrica e a riscattare una vita che la costringe alle dipendenze degli uomini. Arrestata più volte, perde il lavoro e viene ‘ripudiata’ dal marito che la caccia di casa e adotta a una famiglia borghese il loro bambino. Rimasta sola trova ragione e forza nella lotta politica, attirando con le sue sorelle l’attenzione del mondo che adesso dovrà starle a sentire.

