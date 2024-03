Investimento a Ponzano Magra: 30enne in ospedale

Un uomo di 30 anni è stato ricoverato all’ospedale Sant’Andrea della Spezia dopo essere stato investito in Via Cisa Sud a Ponzano Magra. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il giovane a seguito dell’impatto sarebbe stato sbalzato per alcuni metri. I fatti risalgono alle 19.45 di questa sera. Sul posto sono intervenute Delta 2 del 118 e la Pubblica assistenza di Sarzana. Il giovane avrebbe riportato più traumi, dei quali uno alla testa.

