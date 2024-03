La Sportiva Trail del Marchesato: gara confermata, ma il quartier generale ritorna a Santa Caterina

Finale Ligure. A Finalborgo, il più antico dei nuclei storici di Finale Ligure, manca poco alla partenza della decima edizione de La Sportiva Trail del Marchesato, le condizioni meteo di questi ultimi giorni e la previsioni per il fine settimana hanno tenuto con il fiato sospeso organizzatori e atleti, ma l’assenza di “allerte meteo” della Protezione Civile per sabato e domenica, hanno permesso al comitato organizzatore di confermare la gara.

La macchina organizzativa prosegue quindi a pieni giri per finalizzare tutti gli aspetti previsti per il via di questo importante compleanno. Per rendere più confortevole e soprattutto asciutto l’arrivo, il ritiro pettorali e pasta party il quartier generale ritorna alle origini e dalla zona Porta Testa si sposta al complesso conventuale di Santa Caterina, dove chiostri e portici potranno offrire un ottimo riparo a tutti gli atleti. La partenza, le docce e il deposito borse non subiranno modifiche.

