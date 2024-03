Lavoratori call center Pianazze. I sindacati: “Niente stipendi. Arriveranno, forse, martedì. Siamo tutti esausti”

Non c’è pace per i conti correnti dei lavoratori di call center della Customer digital service spezzini che non hanno ricevuto lo stipendio e forse lo avranno lunedì, oppure, martedì 5 marzo. La conferma è arrivata dalle delegazioni Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil che oggi pomeriggio hanno avuto un ulteriore confronto con la referente delle risorse umane e dei rapporti sindacali dell’azienda. Da settimane le sorti di questi lavoratori sono al centro delle cronache per un delicatissimo momento aziendale: lo sfratto esecutivo dallo stabile alle Pianazze che deve essere svuotato, i ritardi sui pagamenti degli stipendi e le sorti di un centinaio lavoratori appese a un filo. Temi centrali per tutto febbraio e trattati in più sedi: prima davanti alla sede delle Pianazze con uno sciopero al termine del quale sono stati erogati gli stipendi, poi in commissione Lavoro con una prima audizione dei sindacati che chiesero apertamente “l’aiuto di tutti” e con l’impegno dei commissari di produrre un documento per cercare portare il tema anche in consiglio regionale. Così è stato e la Regione si è fatta carico di provare a interloquire con Enel affinché almeno la commessa di call center fosse mantenuta. Concetto ribadito nella giornata di ieri da un funzionario regionale che ha sottolineato anche la forte preoccupazione che detta questo momento. Un paio di giorni prima, poi l’azienda Customer digital service, nella figura di Mina Missere, ha partecipato a distanza ad un’altra seduta della commissione Lavoro (la terza convocata in due settimane) di Palazzo civico alla Spezia confermando lo sfratto esecutivo con una proroga e che gli stipendi sarebbero stati versati il 29 febbraio.

Dunque, gli stipendi sarebbero dovuti arrivare ieri ma non è accaduto e questo pomeriggio i sindacati sono stati contattati dall’azienda Customer digital service. “Siamo stanchi e i lavoratori sono sfiniti dalla situazione perché versano già in condizioni economiche critiche vista l’assenza, ci permettiamo di dire ripetuta, dello stipendio – hanno detto a Città della Spezia Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil -. La dottoressa Mina Missere ha tenuto a precisare che sono stati direttamente i vertici aziendali a dire che le organizzazioni sindacali dovevano essere informate. Quello che spiace è che non più di quattro giorni fa, era il 27 febbraio in una seduta pubblica come prevede l’audizione di una commissione consiliare, erano state date rassicurazioni sull’arrivo dello stipendio entro il 29 febbraio. Oggi è 1° marzo e stiamo raccontando un’altra storia. E’ chiaro che noi faremo tutto ciò che è in nostro potere per non abbandonare i lavoratori ai quali però rischiamo di dover chiedere ulteriori sacrifici con una ulteriore giornata di sciopero”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com