Orlando in visita al cantiere della Galleria di Velva insieme al sindaco Banti

“Oggi nel corso della visita al comune di Maissana mi sono recato, con il sindaco Egidio Banti e parte della sua giunta, presso la Galleria di Velva. Abbiamo verificato il procedere dei lavori il cui termine, inizialmente previsto per il 10 febbraio, è slittato al 24 aprile per l’apertura in orario diurno. Nei prossimi giorni controlleremo che vi siano le condizioni per completare i lavori entro i nuovi termini, così da rimettere a disposizione del territorio e dei suoi abitanti un’infrastruttura fondamentale per il collegamento tra il Tigullio e la Val di Vara”. Così il deputato Pd Andrea Orlando.

