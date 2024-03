Dall’ufficio stampa Netafim Bogliasco 1951

Obiettivo riscatto. Dopo la clamorosa sconfitta in rimonta subita sabato in casa dell’Arenzano, per i ragazzi del Netafin Bogliasco 1951 si profila all’orizzonte una nuova difficile trasferta, quella in casa del Torino ’81.

