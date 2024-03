“Continua l’attenzione della Regione Liguria per la pesca sportiva e le manifestazioni collegate: la proroga deliberata in Giunta per l’immissione di esemplari di trota fario e trota iridea in alcuni tratti di corsi d’acqua della Liguria, così come identificati dalla carta ittica regionale, va proprio in questa direzione”. Così il vice presidente della Regione Liguria con delega alla Pesca Alessandro Piana sulla deliberazione che sostanzialmente prende atto della proroga stabilita fino al 31 marzo 2025 dalla legge nazionale, dopo tante interlocuzioni e riunioni. “Si tratta di un via libera importante per le associazioni e per tutti gli amanti della pesca sportiva – prosegue l’assessore Alessandro Piana -, che per la stagione di pesca, appena iniziata, agisce positivamente sul tempo libero e sulle attività di aggregazione oltre che a sostegno di un rilevante indotto economico per l’entroterra”.

L’articolo Pesca, Piana: “Proroga immissione trota fario e iridea nei corsi d’acqua della Liguria” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com