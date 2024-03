Protocollo treni Cinque Terre, Montefiori, sindaci e consiglieri Pd: “Senza modifiche non firmiamo. Mobilitazione territori decisiva”

“L’impegno delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini della comunità del Parco nazionale delle Cinque terre, ha raggiunto un primo importante risultato: la Regione ha dovuto prendere atto di una volontà diffusa e avversa alle intenzioni della giunta regionale che è stata costretta a rimandare la firma del protocollo d’intesa. A questo si aggiunge che sempre nella giornata di ieri la Regione si è fatta carico di accogliere, almeno nelle dichiarazioni, parti importanti e utili delle richieste arrivate dal territorio”. Così Fabrizia Pecunia, sindaco di Riomaggiore, Mario Ermirio, consigliere comunale della lista Corniglia e Vernazza Uniti, Emanuele Moggia, sindaco di Monterosso, Luca Del Bello, sindaco di Levanto e Iacopo Montefiori, segretario provinciale Pd La Spezia, che aggiungono: “Aspettiamo di ricevere il protocollo modificato per le nostre opportune valutazioni. Nel mentre rileviamo che la mobilitazione dai territori quando si realizza ha un peso ed è decisiva. Ribadiamo che non ci sarà la nostra firma su un protocollo che non contenga modifiche sostanziali, in sintonia con le esigenze dei nostri territori e delle nostre comunità”.

L’articolo Il film “Le Suffragette” per l’8 marzo arcolano proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com