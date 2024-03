Ripascimenti, sicurezza e accessibilità delle spiagge: dalla Regione 270mila euro per lo Spezzino

Regione Liguria stanzia oltre 2,5 milioni di euro per la pulizia, la sicurezza, l’accessibilità e i ripascimenti delle spiagge dei Comuni costieri, con un incremento nel finanziamento rispetto al 2023 di quasi 150mila euro e di oltre 350mila rispetto al 2022.

60 i Comuni che riceveranno fondi destinati al ripascimento (1,8 milioni di euro); 17 per la pulizia (302mila euro); 13 per la sicurezza (288mila euro) e 12 per l’accessibilità (148mila euro).

“Anche quest’anno abbiamo esaudito tutte le richieste di fondi provenienti dai Comuni costieri della Liguria aumentando di ulteriori 200mila euro lo stanziamento a disposizione – dichiara l’assessore regionale al Demanio Marittimo Marco Scajola -. Oltre 2,5 milioni di euro che dimostrano il nostro impegno per andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali in vista della stagione turistica. Ripascimenti, lavori di sicurezza, pulizia e accessibilità renderanno le nostre coste sempre più attrattive, accoglienti e a misura di tutti senza lasciare nessuno indietro”.

Nel dettaglio l’entità dei finanziamenti di Regione Liguria a favore dei Comuni costieri della provincia della Spezia: 271.992,50 euro di cui: Ameglia, 58.653,03 euro; Bonassola, 9.123,79 euro; Deiva Marina, 4.046,64 euro; Framura, 41.188,09 euro; Lerici, 29.005,10 euro; Levanto, 11.096,84 euro; Monterosso, 10.845,49 euro; Portovenere, 91.142,37 euro; Riomaggiore, 14.892,13 euro; Vernazza, 1.998,18 euro.

