Sanità, l’Udc ligure: “Contraddizione tra la norma regionale sui medici nelle strutture private e le parole di Toti”

Nella serata di ieri 29 febbraio si è riunita la direzione regionale dell’Udc Liguria. L’organo direttivo ha posto l’attenzione su quanto riportato dai media in merito all’intervento del presidente Toti circa la normativa regionale che consente ai medici di prestare servizio nelle strutture private.

“Il presidente – affermano dal direttivo regionale Udc – Toti ritiene che questa normativa sia necessaria per ridurre le liste d’attesa per le prestazioni sanitarie e da incentivo per il Governo nazionale a riformare il sistema sanitario pubblico in direzione meritocratica e liberale. L’Udc Liguria vede in questa normativa una contraddizione in termini con quanto asserito. Riteniamo che il potenziamento e il miglioramento del sistema sanitario debba quasi esclusivamente passare dalle strutture pubbliche. Non vediamo l’utilizzo dei medici nei nostri ospedali come un “ingessamento” ma come una strada necessaria per poter garantire ai cittadini il diritto alla salute in termini gratuiti, così come previsto dalla nostra Costituzione. La salute è di tutti e non solo di chi può permettersela economicamente. Udc Liguria, da sempre attenta ai diritti dei cittadini anche e soprattutto nei momenti di particolare fragilità come la malattia, invita l’amministrazione regionale a voler recedere da questa decisione e favorire e potenziare le strutture pubbliche anziché quelle private. Riteniamo che possa essere utile contrattualizzare i medici per invitarli ad operare in strutture pubbliche anziché private a condizioni soddisfacenti, permettendo un conseguente potenziamento della capacità di erogazione delle prestazioni mediche. L’Udc pone al centro della sua politica il benessere dei cittadini e non può quindi esimersi dal denunciare la situazione nella quale si trova la sanità pubblica ligure, aldilà delle coalizioni e alleanze dei partiti. Per questo motivo ci appelliamo agli amministratori regionali affinché si adoperino a fondo per garantire ai cittadini una sanità pubblica moderna ed efficiente”.

