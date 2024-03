Savona, parte il bando “Bottom Up”: un architetto aiuterà i primi classificati a rigenerare uno spazio pubblico

Savona. Dialoghi d’Arte in collaborazione con il Comune di Savona, l’Ordine degli Architetti della provincia di Savona e la Fondazione per l’Architettura di Torino presenta il progetto “Bottom Up! Savona”.

Il progetto, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, favorisce pratiche di trasformazione urbana dal basso attraverso un bando aperto fino al 28 marzo a gruppi di cittadini che possono candidarsi proponendo un bisogno o un desiderio legato a un intervento di rigenerazione degli spazi interessati dalle proprie attività nei quartieri di Savona.

» leggi tutto su www.ivg.it