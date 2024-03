Sori: frana giardino privato in spiaggia, ora interdetta; geologi già al lavoro

Stamattina a Sori un’ imponente frana si è staccata dal giardino privato di villa Jesi, sottostante la stazione ferroviaria, ed è precipitata in spiaggia, fortunatamente senza persone grazie a stagione e tempo brutto. Sul posto è subito intervenuto il vicesindaco Cristiano Benvenuto, preoccupato sia per la necessità di fermare il movimento, sia per la volontà di restituire la spiaggia, ora interdetta da un’ordinanza, alla piena fruibilità. E i geologi sono già al lavoro per trovare soluzioni.

A Sori la falesia è fragile; al cimitero dopo il crollo di quello di Camogli, sono state immediatamente trasferte alcune bare per alleggerire del peso della parete rocciosa su cui poggiano i loculi ed è stato disposto un progetto per una soluzione definitiva che preservi il litorale; in altri punti sono stati eretti muraglioni.

