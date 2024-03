Torna il Savona FBC, esulta anche mister Frumento: “Grande soddisfazione! Ora si muova qualcosa per il Bacigalupo”

Savona. Ieri è stata una giornata particolarmente importante per l’universo biancoblù: il Savona FBC 1907 è tornato, il Città di Savona ha acquisito ufficialmente il marchio dalla proprietà romana.

La notizia è stata accolta positivamente dalla città, che aspettava da mesi il ritorno del marchio sotto la Torretta. Anche Ermanno Frumento, con gli Striscioni la scorsa stagione e fino a dicembre allenatore del nuovo sodalizio, ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Sono felicissimo. Il principio per il quale avevo fondato il Città di Savona con degli amici era proprio quello di arrivare alla riunione della squadra e del marchio. Questa per me è una grande soddisfazione“.

