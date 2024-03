Treni, Toti: “Più 700% di abbonamenti in Liguria nei primi due mesi del 2024”

Un aumento di oltre il 700% degli abbonamenti annuali al trasporto ferroviario regionale, passati da 1.040 nel primo bimestre 2023 a 8.344 nello stesso periodo di quest’anno.

È l’effetto delle agevolazioni garantite a partire da gennaio da Regione Liguria: la gratuità nel tragitto casa-scuola (o Università o enti di formazione professionale) degli abbonamenti mensili e annuali per gli under19 e lo sconto del 50% per gli under26; lo sconto dell’80% per i residenti nei Comuni delle Cinque Terre nella tratta Spezia-Levanto, valido anche per i proprietari di immobili ad uso abitativo ed i componenti del rispettivo nucleo famigliare; la non applicazione degli aumenti previsti per gli abbonamenti mensili e annuali dei pendolari. Per queste categorie, gli abbonamenti mensili e annuali sottoscritti nei primi due mesi del 2024 sono stati complessivamente circa 12mila.

“Siamo la migliore Regione italiana in termini di misure per la gratuità del trasporto pubblico locale e i risultati determinati in appena due mesi lo dimostrano – afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti –. Le agevolazioni partite a gennaio hanno già prodotto un risparmio reale e concreto per le famiglie liguri di oltre 4,3 milioni di euro: una cifra enorme, che è rimasta nelle tasche dei liguri. Riteniamo che questa misura produca almeno altri due effetti positivi: incentiva e favorisce la mobilità sostenibile su ferro, determinando una migliore qualità dell’aria, e determina una fidelizzazione degli utenti del trasporto ferroviario. A questo si sommano le politiche tariffarie di Amt sulla città di Genova con ulteriori benefici per i cittadini e per l’ambiente visto è più conveniente usare il mezzo pubblico rispetto a quello privato. Sul trasporto pubblico locale stiamo investendo moltissimo, con il rinnovo completo della flotta di 48 treni regionali che sarà completato entro fine anno: abbiamo una delle flotte regionali più moderne d’Italia. Se a questo aggiungiamo gli investimenti in corso sui diversi tratti di Ciclovia Tirrenica con la possibilità anche di far viaggiare gratuitamente la bici sul treno – conclude Toti – credo davvero che Regione Liguria e la città di Genova siano le più avanzate dal punto di vista della politica green e dell’integrazione dei sistemi di trasporto pubblico locale”.

