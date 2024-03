Trenitalia, è boom di abbonamenti. Toti: “Misure sul trasporto con risparmio di 4,6mln per le famiglie liguri”

Genova. Aumentati del 700% (e oltre) gli abbonamenti annuali Trenitalia, oltre 300mila viaggi in più sulla metropolitana. È il primo bilancio della nuova politica commerciale del trasporto pubblico in Liguria, comprensiva degli sconti sui treni per gli studenti (fino al 100% per gli under 19) e del piano tariffario sperimentale di Amt che mira a fidelizzare gli utenti con alcune fasce di gratuità totale (under 14 e under 70).

“Una manovra imponente davvero all’avanguardia per il Paese, forse solo l’Emilia Romagna oggi ha un sistema di scontistica paragonabile a quello della Liguria – evidenzia il presidente ligure Giovanni Toti -. Se sostenere il reddito delle famiglie in un momento di inflazione è una misura progressista, l’area di Genova e Liguria è la più progressista in assoluto. Se le politiche green sono appannaggio della sinistra, siamo certamente la regione più di sinistra d’Italia“.

