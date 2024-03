Una proiezione per ricordare Alessandro Simonelli, Ponzanelli: “La sua famiglia ci ha donato un messaggio umano e profondo”

“Questa giornata nasce da un grande dolore, di un papà e di una mamma, di un fratello e di un’intera famiglia ma anche il dolore di un’intera comunità: la morte prematura di un ragazzo che ha frequentato la vostra scuola, che aveva tante passioni e tanti progetti per il futuro, proprio come avete tutti voi oggi”. Il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli oggi ha salutato così gli studenti del Parentucelli Arzelà che hanno omaggiato la memoria di Alessandro Simonelli – mancato un anno fa a soli 19 anni – partecipando alla proiezione della mini serie “Mountainmen. Linea Gotica 1945” al quale aveva preso parte come attore insieme al fratello gemello.

“Un film – ha sottolineato Ponzanelli – che ci racconta la storia di ragazzi americani ventenni che hanno sacrificato la loro vita per la nostra libertà, venendo a combattere nel nostro Paese e questo ci dà una grande responsabilità e ci consente di riflettere sul fatto che la libertà è un bene prezioso, ma che non si conquista mai una volta per tutte e che ognuno di noi, ogni giorno, ha la responsabilità di preservarla e di difenderla”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com