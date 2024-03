Albenga 2024, scintile tra PD e Distilo: “Millantatore”. Il presidente del consiglio: “Tomatis sindaco grazie ai miei voti”

Albenga. È acceso più che mai il confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative albenganesi. L’ultimo atto andato in scena nelle ultime ore è il vivace scambio di accuse tra il Partito Democratico di Albenga e il presidente del consiglio comunale Diego Distilo.

“Nella giornata di ieri – si legge in una nota dei democratici ingauni -, un potente ossimoro ha pervaso i carruggi, le piazze e le vie della nostra città. Prima Nicola Podio si propone, a parole ovviamente, come il cambiamento e poche ore dopo incassa il convinto sostegno dal gruppo Aria nuova per Albenga. Qualcosa però non torna. O forse più di qualcosa. L’architetto Podio è lo stesso che contribuì alla caduta dell’amministrazione Zunino? Ah, forse no, vista la pratica di ‘washing’ che ieri lo ha portato a definirsi mero consigliere. Svelato il primo arcano o i primi sintomi di memoria selettiva a fini elettorali? Il signor Diego Distilo, leader di Aria nuova per Albenga è lo stesso che millantava distacco assoluto dalla rinomata accoppiata Ciangherotti-Porro, quelli che erano con lui in un’amministrazione di centrodestra poi caduta e che ha portato la nostra città al commissariamento (un danno inestimabile)?”.

