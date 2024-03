Ameglia, ecco il nuovo nido comunale: grande festa a Fiumaretta

Una giornata di festa a Fiumaretta quella di oggi, sabato 2 marzo, per l’inaugurazione dell’asilo nido comunale, una struttura molto attesa dalle famiglie del territorio. A fare gli onori di casa, di fronte a una folta partecipazione di pubblico, il sindaco Umberto Galazzo e l’assessore all’Istruzione Sara Castagna, che hanno ricordato che il progetto di recupero dell’ex scuola dell’infanzia era stato avviato dall’amministrazione precedente. Al taglio del nastro erano presenti anche gli ex-assessori Serena Ferti e Andrea Bernava.

“È un giorno importante per il nostro comune, per le famiglie e per il comprensorio» ha detto il primo cittadino. «L’opera – ha proseguito – è stata iniziata dall’amministrazione precedente per un investimento di 175mila euro. Successivamente sono stati necessari ulteriori 70mila euro per coprire le opere di finitura e gli arredi. Per questo ringrazio la dirigente scolastica, gli insegnanti, l’assessore Castagna e gli uffici comunali Pubblica Istruzione e Lavori pubblici”.

