Aperto il cantiere del biodigestore, Toti: “Un monumento alla tenacia”

“Capisco sempre le ragioni dei comitati perché difendono il loro territorio ed comprensibile che dicano “Perché da me? Perché qui?” però poi c’è la politica che deve fare sintesi. Questo è un monumento alla tenacia di tanti, da Iren alla Provincia fino ai tecnici”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti prima del sopralluogo nel cantiere dove nascerà il contestatissimo biodigestore di Saliceti. “Oggi non mettiamo solo la prima pietra – ha detto – non è solo la vittoria per la chiusura del ciclo dei rifiuti o della politica con la mia amministrazione e quelle locali, questa è la vittoria di quell’arte di progettare e programmare il futuro del Paese dando scelte e cercando di compierle. Una politica che non dovrebbe avere colore e che dovrebbe tornare ad essere quella che si prende la responsabilità di scegliere, non con posizioni di parte ma di buonsenso”. Toti ha aggiunto: “Ricorrere alle Corti di Giustizia non più tutelare il principio di legalità ma scaricare le responsabilità della politica dicendo “andiamo al Tar e in ogni caso qualcosa abbiamo fatto” ma le esigenze del territorio prescindono dall’appartenenza politica e credo che questo sia un male endemico del Paese che questo impianto ha simboleggiato in questi 4-5 anni di guerriglia quotidiana”.

