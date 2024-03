Bormida, quattro frane insistono sulla Sp 38 e il maltempo continua a peggiorare la situazione 

Bormida. Non solo uno, ma ben quattro smottamenti stanno insistendo sulla Sp 38, nel tratto bormidese che da Pian Sottano porta alla frazione Chiesa. Dopo la frana di lunedì scorso, a cui è seguita l’immediata chiusura della strada, in questi giorni, a causa delle piogge, il terreno è ceduto in più punti e si lavora senza sosta per arginare i danni.

Come ha già spiegato il sindaco, Daniele Galliano, purtroppo “siamo di fronte ad una calamità annunciata. Ai lavori di allargamento per il passaggio dei mezzi che trasportavano le componenti del parco eolico non è seguita la messa in sicurezza. Inoltre sono stati tagliati gli alberi che avrebbero potuto, con le loro radici, trattenere di più il materiale franato. Ora attendiamo risposte dai responsabili del cantiere privato, e soprattutto un intervento urgente di ripristino”.

