Camogli: “Cristiani in un mondo che non lo è +”, il card. De Kesel a San Prospero

Mercoledì 6 marzo alle ore 17.30, il cardinale Jozef De Kesel, arcivescovo emerito di Malines-Bruxelles, sarà a Genova per un incontro pubblico sul tema del suo ultimo volume Cristiani in un mondo che non lo è +. La fede nella società moderna (Libreria Editrice Vaticana). Quest’evento, promosso dalla Libreria San Paolo di Genova e dalla Libreria Editrice Vaticana, si terrà nella Sala Quadrivium (Piazza Santa Marta, 2). A dialogare con il cardinale De Kesel sarà Gigi Borgiani, direttore della Fondazione Auxilium. Parteciperà Don Gianni Grondona, Vicario Episcopale per la comunione ecclesiale e la sinodalità, che introdurrà l’incontro. Sarà presente S.E. Mons. Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

