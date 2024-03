Cantiere Saliceti, Bertoni: “Abbiamo tutelato fino in fondo gli interessi del territorio”

“Ognuno deve tutelare i suoi interessi territoriali, noi lo abbiamo fatto fino in fondo e rispettiamo le decisioni finali. Stiamo collaborando per portare a termine nel più breve tempo possibile l’iter burocratico di questa realtà”. Così il sindaco di Vezzano Ligure Massimo Bertoni in occasione dell’apertura del cantiere del biodigestore di Saliceti. “Perché lo abbiamo fatto? – ha aggiunto – perché ritenevamo giusto che il Comune di Vezzano, che aveva dato tantissimo al territorio della Provincia, anche solo per la viabilità, lo abbiamo fatto col precedente impianto e l’area retroportuale che dedica spazio a tante realtà di autotrasporto. Ritenevamo giusto e corretto che non pagassero un altro prezzo, una cosa è certa però: il ciclo dei rifiuti va chiuso e pertanto da qualche parte l’impianto va collocato. Io mi auguro che tutto questo per Vezzano porti a una ricaduta in termini pratici su tante altre situazioni perché non dimentico le difficoltà che abbiamo avuto come nel caso del ponte di Albiano che ci ha creato tantissimi problemi ma che è stato risolto. L’augurio è che si riesca a fare tutto questo percorso insieme nel più breve tempo possibile per funzionalità migliore per sistema di raccolta e ricaduta sulle tasche dei cittadini della provincia”.

