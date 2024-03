Chiavari: delitto Nada Cella, se la ricerca della verità fallisce

Delitto Nada Cella. Il “non luogo a procedere” del giudice Angela Maria Nutini, sembrava scontato a quanti, fallita la prova del Dna, sentivano parlare di testimonianze anonime di quasi 29 anni fa; di deduzioni di persone defunte che avevano spiato quanto accadeva attraverso lo spioncino della porta di casa, come fossero prove. E chi ha testimoniato che l’imputata fosse doppiamente gelosa della vittima di cui aspirava sia prenderne il posto di lavoro sia nel cuore del datore di lavoro (che ha sempre negato ogni rapporto affettivo con le due donne)?

Certamente Nada Cella è stata uccisa e non vi è dubbio che le indagini non hanno portato all’identificazione dell’assassino/a. Per altro solo i medici del San Martino avevano denunciato che si trattava di un delitto, quando il teatro dell’omicidio era stato ampiamente alterato anche dalla pulizia delle macchie di sangue.

