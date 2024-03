“Donne, un capolavoro”, cinque liguri immortalate dall’arte: il viaggio della Tgr Liguria

Liguria. Ilaria, Simonetta, Caterina,Veronica e un’altra Caterina. Cinque donne, cinque storie, cinque vite diverse. Tutte liguri e tutte immortalate dall’arte. Sono loro le protagoniste del viaggio della Tgr Liguria, coordinato dal caporedattore Luca Ponzi e realizzato dal giornalista Marco Gervino.

Le cinque puntate andranno in onda quotidianamente alle 7.30, all’interno della rubrica Buongiorno Regione e poi al telegiornale delle 14, da lunedì 4 a venerdì 8 marzo proprio in occasione della Giornata internazionale della donna. Un modo inedito per raccontare la nostra regione attraverso cinque grandi figure femminili. Ligure era la giovane effigiata nel più importante sepolcro tardomedievale, ligure la musa che ispirò Botticelli per la sua Venere, ligure la mistica che, abbandonate le corti nobiliari, aiutò poveri e ammalati, ligure la venditrice di nocciole e canestrelli che, per non lasciare nulla agli avidi nipoti, fece erigere una tomba degna di una nobildonna, ligure la pittrice che si affermò in un periodo in cui le donne nell’arte erano più uniche che rare. Un viaggio attraverso i secoli e soprattutto attraverso grandi e piccoli capolavori che possono lanciare diversi spunti sull’evoluzione della figura femminile nel corso dei secoli.

» leggi tutto su www.ivg.it