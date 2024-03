Follo, Felicia Piacente si ricandida a sindaco: “In cinque anni la situazione è decisamente peggiorata”

Felicia Piacente ci riprova. A cinque anni dall’inciampo tecnico che le impedì di correre per il ruolo di sindaco di Follo, l’ex assessore della giunta Cozzani ieri sera ha presentato ufficialmente la sua candidatura all’incarico di primo cittadino. Piacente, se la dovrà vedere con la sindaca uscente Rita Mazzi e con il consigliere di opposizione Sandro Bertone, collocabili rispettivamente nelle aree del centrodestra e del centrosinistra. La lista “Felicia Piacente sindaco per Follo” si qualifica come trasversale.

“Quanto accaduto nel 2019 – dichiara Piacente – è stato difficile da mandare giù, ma è stato superato. Per cinque anni sono tornata a essere una cittadina comune ma essendo stata una amministratrice pubblica per dieci anni ho visto le cose con uno sguardo critico, potendolo fare dall’altra parte. Ma ieri è stato emozionante ritornare di fronte ai cittadini per impegnarmi per la comunità. Avevo già avuto un incontro con le donne di Follo, ma ieri c’erano davvero tante persone. Sono stata adottata da questo territorio tanti anni fa, ma evidentemente sono riuscita a trasmettere la passione che voglio mettere al servizio della comunità”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com