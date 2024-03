Il commiato di Cariola, dirigerà la Digos di Pisa: “Qui lascio il cuore, spero sia un arrivederci”

Gianluca Cariola dirigerà la Digos di Pisa per un avvicendamento già programmato da tempo, non legato agli scontri che hanno visto diversi studenti minorenni feriti da cariche di Polizia, con uno strascico di prese di posizione politiche e azioni giudiziarie. Ma certo una circostanza che rende ancora più delicata e prestigiosa la nomina di colui che ha retto lo stesso ufficio alla Spezia negli ultimi nove anni.

Prenderà servizio nella città toscana dal 7 marzo, ma oggi ha ricevuto il saluto e l’abbraccio della questora Lilia Fredella che ne ha sottolineato le capacità e la signorilità. “A lui va un ringraziamento particolare, perché sin dal mio arrivo qui mi ha permesso di entrare nella mentalità di questa città – ha spiegato -. La Spezia è una città che assomiglia al suo mare: può essere placido e può passare in tempesta anche con pochi refoli di vento. L’amministrazione investe su di lui, con un incarico che in questo momento è davvero complesso e che ha tutte le qualità per svolgere al meglio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com