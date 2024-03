La Rari Nantes Savona fatica per piegare la De Akker dell’ex Mistrangelo: 12 a 9

Savona. Il secondo incontro del round Scudetto ha visto la Bper Rari Nantes Savona tornare a giocare nella vasca di casa ad oltre due mesi e mezzo di distanza dall’ultimo incontro disputato alla Zanelli. I biancorossi hanno affrontato la De Akker Team, classificatasi settima nella prima fase.

La formazione bolognese, allenata dall’ex biancorosso Federico Mistrangelo, ha saputo mettere in difficoltà i padroni di casa che, parsi non al meglio della condizione, si sono trovati più volte in svantaggio ed hanno faticato per conquistare i 3 punti in palio. Solamente nel quarto tempo, iniziato in svantaggio di un gol, la Rari è riuscita ad esprimere il proprio valore, allungando fino ad imporsi per 12 a 9.

