​La rivista nazionale degli artisti cattolici “Arte e fede” parla di Fabrizio Mismas

L’ultimo numero di “Arte e Fede”, rivista quadrimestrale dell’Unione cattolica artisti italiani, dedica un esteso articolo, a firma di Valerio Cremolini, al portale della chiesa parrocchiale di Montebello di Bolano, già oratorio della Santa Croce, realizzato dallo scultore Fabrizio Mismas ed inaugurato e benedetto la scorsa estate dal vescovo Luigi Ernesto Palletti e da monsignor Fausto Spella, parroco. È il quinto portale scolpito da Mismas, ed ha in dote la consueta chiarezza interpretativa. Lo hanno anticipato quelli delle chiese di Madrignano (1981), di Valdurasca (1994), del santuario di Roverano (1994) e della chiesa della Sacra Famiglia (2002). “Chi ammira i portali – scrive Cremolini – è spinto ad avvicinare le storie raccontate senza retorici virtuosismi, che si propongono alla stregua di capitoli di catechesi cristiana pieni di significati”. La nuova porta, in legno di rovere, si compone di due ante, strutturate in quattro rilievi bronzei. La parte bassa è stata fasciata da una lamina di rame per preservare il legno dall’azione corrosiva delle intemperie. Mismas ha modellato nell’anta di sinistra la figura di santa Lucia nel suo splendore, mentre in quella sottostante la santa controbatte fieramente le accuse di disobbedienza alle leggi imperiali formulate dal prefetto Pascasio. La Madonna del Carmine, patrona del paese, svetta nei rilievi dell’anta destra, raffigurata con il Bambino in un avvertibile tripudio di luce e, in basso, mentre dona lo scapolare a san Simone Stock, santo inglese che fu priore generale dei Carmelitani. In quest’ultima importante opera Mismas ha riaffermato la scrupolosa cura della modellazione, ammirata in numerosi suoi lavori dalle molteplici tematiche. Cremolini osserva come nel portale di Montebello “sia compendiata la visione umanistica che caratterizza l’intera attività professionale di Mismas – già a lungo presidente dell’Unione cattolica artisti italiani della Spezia – e sia riassunta l’identità dell’artista e dell’uomo, binomio inscindibile”.

